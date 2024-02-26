В Вильнюсском районе предлагается ввести карту жителя

Предложение было представлено совместно группами Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей ( LLRA-KŠS ) и Социал-демократической партии Литвы ( LSDP ). Внедрение такой карты жителя предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным летом мэром Вильнюсского района Робертом Духневичем и старостами обеих групп. Обе политические силы также предусмотрели это в своих программах.

Эта карта и/или мобильное приложение будут касаться всех жителей, городов, деревень, общин, учреждений и организаций района. Ее главное преимущество - возможность для жителей дешевле посещать культурные и спортивные мероприятия, музеи и другие учреждения, основанные самоуправлением Вильнюсского района, а также скидки на образовательные, спортивные и другие мероприятия. Предприятия, работающие в районе, также смогут предложить владельцам карты различные скидки. Карту смогут получить лица, которые декларируют свое место жительства на территории самоуправления Вильнюсского района.