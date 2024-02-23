В Вильнюсском районе планируют ввести карту жителя

Предложение представлено фракциями Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) и социал-демократов.

Один из авторов идеи, член горсовета Вальдемар Урбан сказал, что цель такой карты - побудить жителей района чаще пользоваться услугами муниципальных учреждений, первыми испробовать новшества, получать актуальную информацию, а также пользоваться скидками бизнеса и учреждений.

"Бизнес приглашают к сотрудничеству. Мы надеемся, что бизнес нашего района предложит жителям разные скидки: от скидок в кафе и ресторанах до скидок в салонах красоты, автосервисах – все предприниматели, для которых важны жители Вильнюсского района, смогут участвовать в этой инициативе", – сказал Урбан.

Планируется, что на осуществление проекта потребуется около 25 000 евро.