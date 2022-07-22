Акция пройдет:
11.00-11.30 ч. около ТЦ Aibė, ул. Вильняус, 26, Лаворишкес;
11.45-12.15 ч. около ТЦ Aibė, ул. Вильняус, 17a, Мицкунай;
13.30-14.00 ч. около ТЦ Iki, ул. Жалёи, 22a, Зуюнай;
14.15-14.45 ч. около ТЦ Maxima, ул. Саулес, 1, Авиженяй.
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Акция "Пластиковым монстрам в Вильнюсском районе не место" проводится муниципалитетом Вильнюсского района. Организаторы акции Институт зеленой политики и муниципалитет.
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