В Вильнюсском районе жители смогут обменять одноразовые пакеты на многоразовые (время и место)

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Скопировать ссылку В Вильнюсском районе жители смогут обменять одноразовые пакеты на многоразовые (время и место) Ссылка скопирована

