В Вильнюсском районе загадочно исчезла женщина, полиция просит помощи

Полиция сообщает, что 6 июля около 18 часов женщина 45 лет ушла из дома в Вильнюсском р-не, д. Судервес в магазин и до сих пор не вернулась.

Характерные приметы пропавшей женщины: рост около 160 см, худощавое телосложение, длинные волосы вишневого цвета, небольшая татуировка на плече. Когда она уходила на ней были черная футболка и черные шорты.