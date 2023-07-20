В Вильнюсском районе загадочно исчезла женщина, полиция просит помощи

Полиция сообщает, что 6 июля около 18 часов женщина 45 лет ушла из дома в Вильнюсском р-не, д. Судервес в магазин и до сих пор не вернулась.
Характерные приметы пропавшей женщины: рост около 160 см, худощавое телосложение, длинные волосы вишневого цвета, небольшая татуировка на плече. Когда она уходила на ней были черная футболка и черные шорты.
Лиц, знающих о местонахождении этой женщины или видевших ее, просьба сообщить в Вильнюсский районный комиссариат полиции старшему следователю 2-го оперативного отдела Лиане Ермаковичене, моб. тел. +370 673 45682, электронная почта liana.jermakoviciene@policija.lt или в службу экстренной помощи по телефону 112.
Оставить комментарий Читать комментарии