20 июля 2023 г. 12:35

В Вильнюсском районе загадочно исчезла женщина, полиция просит помощи

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Vilniaus aps. VPK
Сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции разыскивают пропавшую без вести Гражину Миконене (1978 г.р.).

Полиция сообщает, что 6 июля около 18 часов женщина 45 лет ушла из дома в Вильнюсском р-не, д. Судервес в магазин и до сих пор не вернулась.

Характерные приметы пропавшей женщины: рост около 160 см, худощавое телосложение, длинные волосы вишневого цвета, небольшая татуировка на плече. Когда она уходила на ней были черная футболка и черные шорты.

Лиц, знающих о местонахождении этой женщины или видевших ее, просьба сообщить в Вильнюсский районный комиссариат полиции старшему следователю 2-го оперативного отдела Лиане Ермаковичене, моб. тел. +370 673 45682, электронная почта liana.jermakoviciene@policija.lt или в службу экстренной помощи по телефону 112.

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Источник
ru.DELFI.lt
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