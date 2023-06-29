В Вильнюсском районе за шум соседи "выселили" петуха

Злой сосед не поленился встать в 4.30 и снять на видео петуха и его хозяев, а потом разместить видео в Facebook.
Инцидент произошел недалеко от Таранде, на хуторе.
"Два дня назад наш петух прокукарекал в 4 утра. Соседям это не понравилось, они разместили видео в группе нашей общины на Facebook и начались некрасивые действия", – рассказала жительница Таранде Рима.
По ее словам, петух у них живет уже 5 лет, все это время его пение никому не мешало. После выпада соседа Рима с мужем отдали петуха другому соседу.
Есть ли у петухов право рано утром кукарекать в деревне или за городом, на хуторе?
"Пусть соседи приспосабливаются, привыкают к петуху", – сказал журналистам один из жителей.
"Может, крикун и не нужен, но если немного попоет с утра, пускай. Ведь надо знать, что настало утро", – сказала одна из женщин.
"Это двор петуха, что хочет, то и делает", – прокомментировала ситуацию другая женщина.
"Мне петухи не мешают. Может, немного мешают собаки, лающие без дела. Я не против, если рядом со мной будет петь петух.
– А если рано утром, в 5 часов?
– Даже и в 4.30", – сказала одна жительница Вильнюса.
"Надо посмотреть кодекс административных правонарушений, можно привлечь к ответственности петуха за пение или нет", – сказал мужчина.
Рима пока отдала петуха соседям, которые держат кур и другого петуха. Женщина сказала, что петухи подружились. Но на второй день петух пропал.
"Я соскучилась, это был наш питомец, мы его вырастили. Я надеюсь, что он вернется", – сказала Рима.
Жители очень надеются, что петух вернется, опасаются как бы он не попался в лапы лисе.