29 июня 2023 г. 11:21

В Вильнюсском районе за шум соседи "выселили" петуха

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Youtube
В одной из деревень Вильнюсского района петуха, который 5 лет жил в своем курятнике и пел по утрам, выселили и отселили от кур и гусей, потому что соседи стали жаловаться на то, что петух не дает им спать, пишет TV3.lt.

Злой сосед не поленился встать в 4.30 и снять на видео петуха и его хозяев, а потом разместить видео в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от Таранде, на хуторе.

"Два дня назад наш петух прокукарекал в 4 утра. Соседям это не понравилось, они разместили видео в группе нашей общины на Facebook и начались некрасивые действия", – рассказала жительница Таранде Рима.

По ее словам, петух у них живет уже 5 лет, все это время его пение никому не мешало. После выпада соседа Рима с мужем отдали петуха другому соседу.

Есть ли у петухов право рано утром кукарекать в деревне или за городом, на хуторе?

"Пусть соседи приспосабливаются, привыкают к петуху", – сказал журналистам один из жителей.

"Может, крикун и не нужен, но если немного попоет с утра, пускай. Ведь надо знать, что настало утро", – сказала одна из женщин.

"Это двор петуха, что хочет, то и делает", – прокомментировала ситуацию другая женщина.

"Мне петухи не мешают. Может, немного мешают собаки, лающие без дела. Я не против, если рядом со мной будет петь петух.

– А если рано утром, в 5 часов?

– Даже и в 4.30", – сказала одна жительница Вильнюса.

"Надо посмотреть кодекс административных правонарушений, можно привлечь к ответственности петуха за пение или нет", – сказал мужчина.

Рима пока отдала петуха соседям, которые держат кур и другого петуха. Женщина сказала, что петухи подружились. Но на второй день петух пропал.

"Я соскучилась, это был наш питомец, мы его вырастили. Я надеюсь, что он вернется", – сказала Рима.

Жители очень надеются, что петух вернется, опасаются как бы он не попался в лапы лисе.

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