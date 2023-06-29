В Вильнюсском районе за шум соседи "выселили" петуха

Злой сосед не поленился встать в 4.30 и снять на видео петуха и его хозяев, а потом разместить видео в Facebook.

Инцидент произошел недалеко от Таранде, на хуторе.

"Два дня назад наш петух прокукарекал в 4 утра. Соседям это не понравилось, они разместили видео в группе нашей общины на Facebook и начались некрасивые действия", – рассказала жительница Таранде Рима.

По ее словам, петух у них живет уже 5 лет, все это время его пение никому не мешало. После выпада соседа Рима с мужем отдали петуха другому соседу.

Есть ли у петухов право рано утром кукарекать в деревне или за городом, на хуторе?

"Пусть соседи приспосабливаются, привыкают к петуху", – сказал журналистам один из жителей.

"Может, крикун и не нужен, но если немного попоет с утра, пускай. Ведь надо знать, что настало утро", – сказала одна из женщин.

"Это двор петуха, что хочет, то и делает", – прокомментировала ситуацию другая женщина.