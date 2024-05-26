В Вильнюсском районе водителей ждет немало ограничений

На дороге A2 Вильнюс–Паневежис – повреждена конструкция моста. На 25,66 – 25,70 км (слева) до 22 ч. 1 сентября 2024 г. будет сужена проезжая часть.
На дороге 101 Вильнюс–Шумскас решением правительства закрыт пограничный пункт, поэтому запрещено движение транспорта на 34,30 – 35,92 км до 31 декабря 2024 года.
На дороге 103 Вильнюс–Полоцк ведется реконструкция - прокладывают велодорожки и пешеходные дорожки. Работы выполняет ЗАО Žilinskis ir Co. На 14,58 – 16,92 км до 9 сентября 2024 г скорость ограничена до 50 км/ч.
Закрыт КПП Лаворишкес - до 31 декабря 2024 г. запрещено движение на 28,00 – 32,43 км.
На дороге 171 Букишкис–Судерве–Дукштос во время сильных дождей затапливает участок от 0 до 0,05 км. Движение разрешено, однако водителей просят проявлять бдительность.
На дороге 5214 Букишкис–Майшягала проводят ремонт дороги, во время ремонта была сужена проезжая часть, скорость ограничена до 50 км/ч. Работы выполняет ЗАО Fegda. На участке 0,00 – 0,29 км движение будет разрешено с 31 мая 2024 г. Из-за ремонта скорость ограничена до 50 км/ч. На участке 3,60 – 3,80 км до 3 июня скорость ограничена до 50 км/ч.
На дороге 5259 Судерве–Паажуоляй–Майшягала проводят реконструкцию моста. Движение запрещено и направлено в объезд по районной дороге Nr. 108 Вевис–Майшягала–Неменчине и по дороге Nr. 5221. Работы выполняет ЗАО Gatas. На участке 11,42 – 11,58 км до 31 мая 2024 г. движение ограничено.