В вильнюсском районе Ужупис будет курсировать автобус без водителя

Представитель вильнюсского муниципального предприятия Susisiekimos paslaugos Солвейга Станкявичене рассказала, что предприятие обязано протестировать регулярный маршрут с беспилотным автобусом в рамках проекта европейской интеграции общественного транспорта.
„Программа LastMile торговой сети Iki и, конечно, сотрудничество с европейскими партнерами из Финляндии и Норвегии, у которых уже есть регулярные маршруты с таким общественным транспортом, побудили нас выбрать этот вариант“, - сказала агентству BNS собеседница.
„Нехватка водителей заставляет нас задуматься о каких-то других услугах общественного транспорта в городе“, - добавила представитель транспортной службы.
По словам С. Станкявичене, автобус на 6-8 сидячих мест и вместимостью до 12 пассажиров должен осенью два месяца курсировать по улицам Ужуписа и бесплатно подвозить пассажиров на остановки на прилегающих, более оживленных улицах.
По словам представителя компании Susisiekimo paslaugos (Услуги сообщения), испытания автономного автобуса должны начаться во второй половине сентября.
Муниципалитет выделил 80 тысяч евро на аренду транспортного средства, а также на оборудование необходимых временных остановок..
По словам С. Станкявичене, пилотный проект покажет, смогут ли такие автобусы в будущем постоянно дополнять систему общественного транспорта столицы.
„С помощью этого проекта мы стремимся проверить как инфраструктуру города Вильнюса, так и существующую систему общественного транспорта, стоит ли нам вкладывать деньги в такой тип транспорта“, - сказала С. Станкявичене.
По ее словам, автобус, скорее всего, будет арендован у иностранных компаний, поскольку в Литве нет таких.
Как рассказала С. Станкявичене, в настоящее время автономные автобусы регулярно курсируют в финской столице Хельсинки, а также на территории университета в Тампере, в норвежском городе Ставангер, а ранее прошли испытания в городах Германии.
В прошлом году с конца июня до конца сентября три беспилотных автомобиля, разработанные эстонской компанией Clevon, обслуживали клиентов стартапа LastMile в районах Вильнюса: Старом городе, Науяместисе и Жверинасе. В 2022 году компания протестировал автономные автобусы в Бальсяй, пригороде Вильнюса.
Министерство транспорта с сентября прошлого года упростил согласование технических параметров и маршрутов беспилотных автомобилей, но предусмотрел больше ответственности для производителей беспилотных автомобилей в случае их попадания в дорожно-транспортное происшествие.