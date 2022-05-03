В Вильнюсском районе состоятся военные учения

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Литовская армия информирует, что 7-8 мая в Вильнюсском районе (в окрестностях Неменчине, Пабярже и Майшягалы) состоятся тактические учения 803 пехотной роты 8 отряда Большого военного округа, цель учений - подготовка добровольцев к обороне страны, пишет madeinvilnius.lt.
В учениях примут участие 60 военные с оружием. Будут использоваться учебные патроны и пиротехника. Военные будут перемещаться на колесной военной технике. Учения будут проходить и в темное и в светлое время суток.
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