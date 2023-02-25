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В Вильнюсском районе 25-26 февраля проходят военные учения пехоты добровольческих сил Литовской армии, цель которых - подготовка добровольцев к участию в обороне страны. Основные учения пройдут на ненаселенных территориях, в лесах.
В учениях примут участие 80 вооруженных добровольцев. Будут использовать имитационную пиротехнику и патроны.
Военные будут перемещаться на военном и гражданском транспорте. Учения будут проходить как днем, так и ночью.
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