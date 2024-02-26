В Вильнюсском районе предлагается ввести карту жителя

Предложение было представлено совместно группами Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (LLRA-KŠS) и Социал-демократической партии Литвы (LSDP). Внедрение такой карты жителя предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанным летом мэром Вильнюсского района Робертом Духневичем и старостами обеих групп. Обе политические силы также предусмотрели это в своих программах.
Эта карта и/или мобильное приложение будут касаться всех жителей, городов, деревень, общин, учреждений и организаций района. Ее главное преимущество - возможность для жителей дешевле посещать культурные и спортивные мероприятия, музеи и другие учреждения, основанные самоуправлением Вильнюсского района, а также скидки на образовательные, спортивные и другие мероприятия. Предприятия, работающие в районе, также смогут предложить владельцам карты различные скидки. Карту смогут получить лица, которые декларируют свое место жительства на территории самоуправления Вильнюсского района.
По словам советника Вальдемара Урбана, одного из авторов предложения, цель карты - побудить жителей района чаще пользоваться услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями, первыми опробовать новшества, получить актуальную информацию и воспользоваться скидками, предлагаемыми предприятиями и учреждениями.
Для разработки концепции карты и порядка ее использования по поручению мэра будет создана рабочая группа, в которую войдут члены совета, представители администрации, бизнеса и другие. Подготовительная работа по внедрению и интеграции инициативы будет возложена на муниципальную администрацию Вильнюсского района.
Предполагается, что на реализацию проекта из муниципального бюджета потребуется около 25 000 евро.
Проект продолжит рассматриваться в комитетах, а окончательное голосование по нему состоится на следующем заседании Совета.