В Вильнюсском районе пожилые люди и инвалиды смогут получить паспорт в старостве

Предоставление мобильных услуг жителям организовали староста фракции ИАПЛ-СХС горсовета Вильнюсского района Валдемар Урбан и вице-мэр района Данута Нарбут.

"Пожилые, больные и недееспособные жители Вильнюсского района часто не могут добраться до Вильнюсского отделения ДМ. В Вильнюсском районе есть немало населенных пунктов, находящихся в 30 и более км от Вильнюса. Это немалое расстояние и серьезный вызов для некоторых пожилых и недееспособных людей. У жителей появится возможность удобно получить услугу по месту жительства", – сказал Урбан.

На встрече с главой ДМ Эвелиной Гудзинскайте договорились, что мобильная услуга будет испробована в "пилотных" староствах, если она оправдает себя, то будет предоставляться и в других староствах.

Вскоре эту услуги испробуют в Сужёнском старостве (находится в 40 км от столицы), где на обмен документов записались больше 10 жителей.