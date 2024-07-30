В Вильнюсском районе объявлена чрезвычайная ситуация: за сутки положение в некоторых местах ухудшилось

„С учетом всех обстоятельств и по предложению Центра чрезвычайных ситуаций я только что подписал документ, объявив чрезвычайную ситуацию на всей территории Вильнюсского района.

Спустя сутки после вызванного бурей стихийного бедствия ситуация в Вильнюсском районе не улучшилось, местами – даже ухудшилось. Тысячи людей остаются без электричества, ограничены поставки воды. С перебоями работает канализационная система“, – писал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.

По словам мэра, коммунальные службы обеспечат жителей питьевой водой в тех районах, где осложнены поставки воды и работа канализационной системы, подключив к сети генераторы.