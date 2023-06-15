По словам мэра Роберта Духневича, существует проблема, которую надо оперативно решать.
"Из-за засухи люди стали использовать больше воды. К сожалению, сейчас мы видим последствия недоделанных работ прежней власти и руководителей компаний.
Поставщик воды сообщает, что в Вильнюсском районе, как и во всей Литве, проблем с поставками нет, оборудование работает на полную мощность, используют все возможные способы для повышения давления. Но из-за того, что люди больше поливают огороды, в часы пик наблюдается снижение давления и люди получают меньше воды", – сказал Духневич.
В среду мэр с вице-мэром А.Вайткевичем и главой администрации Владиславом Кондратовичем ездил в Реше, где речь шла о проблеме нехватки воды.
Вице-мэр Вильнюсского района Данута Нарбут ездила в Рудамину, где встречалась с руководством ЗАО Nemenčinės komunalininkas и ЗАО Nemėžio komunalininkas и местными жителями.
Мэр заметил, что муниципалитет принимает необходимые действия для решения проблемы. У жителей просят проявить понимание и до решения проблемы без надобности не использовать воду в часы пик.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Beveik 100 naujų greitosios pagalbos automobilių: viduje – inovatyvesnė ir patogesnė įranga Žaisk ir laimėk šaunius prizus
TOP новостей
В Вильнюсском районе не хватает холодной воды: жителей призывают к экономии
В четверг в муниципалитете Вильнюсского района...
Ignitis призывает клиентов в течение двух недель поменять план
Кончается срок выплат компенсаций за электричество,...
Мистическая кража 15 000 кур: птицеводы не представляют, куда их можно деть
В четверг полиция сообщила, что 14 июня, утром было...
Брызги Фестиваля холодного борща из Литвы разлетелись по миру
Весть о первом в Вильнюсе фестивале холодного борща (...
Внимание: над Литвой – опасность летних бурь, сообщают, где пройдут ливни
В четверг погоду обусловит циклон, на странице "Погода и...