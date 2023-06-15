В Вильнюсском районе не хватает холодной воды: жителей призывают к экономии

По словам мэра Роберта Духневича, существует проблема, которую надо оперативно решать.

"Из-за засухи люди стали использовать больше воды. К сожалению, сейчас мы видим последствия недоделанных работ прежней власти и руководителей компаний.

Поставщик воды сообщает, что в Вильнюсском районе, как и во всей Литве, проблем с поставками нет, оборудование работает на полную мощность, используют все возможные способы для повышения давления. Но из-за того, что люди больше поливают огороды, в часы пик наблюдается снижение давления и люди получают меньше воды", – сказал Духневич.

В среду мэр с вице-мэром А.Вайткевичем и главой администрации Владиславом Кондратовичем ездил в Реше, где речь шла о проблеме нехватки воды.

Вице-мэр Вильнюсского района Данута Нарбут ездила в Рудамину, где встречалась с руководством ЗАО Nemenčinės komunalininkas и ЗАО Nemėžio komunalininkas и местными жителями.

Мэр заметил, что муниципалитет принимает необходимые действия для решения проблемы. У жителей просят проявить понимание и до решения проблемы без надобности не использовать воду в часы пик.