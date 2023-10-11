В Вильнюсском районе начинают отапливать учебные и медицинские учреждения

Сообщается, что мэр Вильнюсского района Роберт Духневич подписал указ, которым со среды вводится отопление в образовательных и медицинских учреждениях, расположенных на территории этого района.

"Мы начинаем отопительный сезон в образовательных и медицинских учреждениях Вильнюсского региона. Мы реагируем на похолодание, поэтому должны немедленно обеспечить теплые и сухие помещения для детей и пациентов медицинских учреждений", - говорит Р. Духневич.

Начало отопительного сезона устанавливается в образовательных и медицинских учреждениях, которые отапливаются индивидуально, а также тех, которые обеспечиваются теплом от централизованных сетей теплоснабжения.