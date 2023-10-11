В Вильнюсском районе начинают отапливать учебные и медицинские учреждения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
В среду в Вильнюсском районе начнут отапливать образовательные и медицинские учреждения, сообщает районное самоуправление.

Сообщается, что мэр Вильнюсского района Роберт Духневич подписал указ, которым со среды вводится отопление в образовательных и медицинских учреждениях, расположенных на территории этого района.

"Мы начинаем отопительный сезон в образовательных и медицинских учреждениях Вильнюсского региона. Мы реагируем на похолодание, поэтому должны немедленно обеспечить теплые и сухие помещения для детей и пациентов медицинских учреждений", - говорит Р. Духневич.

Начало отопительного сезона устанавливается в образовательных и медицинских учреждениях, которые отапливаются индивидуально, а также тех, которые обеспечиваются теплом от централизованных сетей теплоснабжения.

По словам мэра, муниципалитет следит за погодными условиями и их прогнозами, которые определят дату запуска отопления во всем районе.
В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсском районе начался 12 октября, а в образовательных и медицинских учреждениях Вильнюсского региона немного раньше – 4 октября. Отопительный сезон весной этого года завершился 19 апреля.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии