В Вильнюсском районе начинают отапливать учебные и медицинские учреждения

Сообщается, что мэр Вильнюсского района Роберт Духневич подписал указ, которым со среды вводится отопление в образовательных и медицинских учреждениях, расположенных на территории этого района.
"Мы начинаем отопительный сезон в образовательных и медицинских учреждениях Вильнюсского региона. Мы реагируем на похолодание, поэтому должны немедленно обеспечить теплые и сухие помещения для детей и пациентов медицинских учреждений", - говорит Р. Духневич.
Начало отопительного сезона устанавливается в образовательных и медицинских учреждениях, которые отапливаются индивидуально, а также тех, которые обеспечиваются теплом от централизованных сетей теплоснабжения.
По словам мэра, муниципалитет следит за погодными условиями и их прогнозами, которые определят дату запуска отопления во всем районе.
В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсском районе начался 12 октября, а в образовательных и медицинских учреждениях Вильнюсского региона немного раньше – 4 октября. Отопительный сезон весной этого года завершился 19 апреля.