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Главизбирком Литвы (ГИК) сообщает, что досрочное голосование в Вильнюсском районе будет проходить не в трех, а в двух местах.
Savivaldybių rinkimai: balsuoja kauniečiai
Savivaldybių rinkimai: balsuoja kauniečiai
© DELFI / Rafael Achmedov

Муниципалитет Вильнюсского района проведет досрочные выборы в здании муниципалитета (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс) и в Неменчинском многофункциональном центре культуры (ул. Швянчёнё, 12, Неменчине).

В Рудаминском многофункциональном центре культуры досрочное голосование проводить не будут.

Напомним, что досрочное голосование на муниципальных выборах начнется 28 февраля.

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Избиратели, которые не смогут голосовать 5 марта, смогут сделать это заранее. Досрочное голосование будет проходить также 1 и 2 марта с 7 до 20 ч.

Список мест досрочного голосования можно найти на сайте ГИК.

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