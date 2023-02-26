Муниципалитет Вильнюсского района проведет досрочные выборы в здании муниципалитета (ул. Ринктинес, 50, Вильнюс) и в Неменчинском многофункциональном центре культуры (ул. Швянчёнё, 12, Неменчине).

В Рудаминском многофункциональном центре культуры досрочное голосование проводить не будут.

Напомним, что досрочное голосование на муниципальных выборах начнется 28 февраля.

Избиратели, которые не смогут голосовать 5 марта, смогут сделать это заранее. Досрочное голосование будет проходить также 1 и 2 марта с 7 до 20 ч.

Список мест досрочного голосования можно найти на сайте ГИК.