В Вильнюсском районе будет осуществляться мониторинг запахов

На данный момент уже подписан договор о покупке, и в первой половине следующего года оборудование будет установлено и введено в эксплуатацию.

Новая система будет отслеживать и анализировать рассеивание и запах основных химических соединений в режиме реального времени, 24 часа в сутки, в выбранном месте. Данные мониторинга будут использоваться для принятия оперативных решений и управления технологическими процессами. Кроме того, данные будут находиться в открытом доступе, чтобы жители могли в любой момент проверить, не превышены ли допустимые пределы.

Новая система мониторинга запахов будет установлена в Рудамине, рядом с производственными цехами Вильнюсской птицефабрики. Важной особенностью системы является то, что она будет мобильной. Поэтому при необходимости измерения можно будет проводить в ближайших к Вильнюсской птицефабрике жилых или общественных районах, а также в других подразделениях Вильнюсской птицефабрики.