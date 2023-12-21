В Вильнюсском районе будет осуществляться мониторинг запахов

На данный момент уже подписан договор о покупке, и в первой половине следующего года оборудование будет установлено и введено в эксплуатацию.
Новая система будет отслеживать и анализировать рассеивание и запах основных химических соединений в режиме реального времени, 24 часа в сутки, в выбранном месте. Данные мониторинга будут использоваться для принятия оперативных решений и управления технологическими процессами. Кроме того, данные будут находиться в открытом доступе, чтобы жители могли в любой момент проверить, не превышены ли допустимые пределы.
Новая система мониторинга запахов будет установлена в Рудамине, рядом с производственными цехами Вильнюсской птицефабрики. Важной особенностью системы является то, что она будет мобильной. Поэтому при необходимости измерения можно будет проводить в ближайших к Вильнюсской птицефабрике жилых или общественных районах, а также в других подразделениях Вильнюсской птицефабрики.
Система будет постоянно регистрировать содержание аммиака, метилмеркаптана, дисульфида углерода и других летучих органических соединений, а также общий уровень запаха. При необходимости можно дистанционно взять пробу для более детального анализа в стационарной лаборатории.
Инвестиции в новую систему составят более 30 000 евро.