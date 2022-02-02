В вильнюсском пункте тестирования – перемены: что надо знать желающим сдать тесты

На странице организации в Facebook сообщается, что определенные группы людей могут сдать быстрый тест на антигены на ул. В.Герулайчё, 1. Люди должны приходить пешком.
Сообщается, кто сможет регистрироваться на этот тест:
люди с симптомами на COVID-19;
жители, которые дома делали быстрый тест и получили положительный результат;
работники медучреждений и домов социальной опеки после контакта, если у них нет возможности провериться на работе;
лица, которым рекомендуют провериться после исследования поверхностей в школьном учреждении.
Эти лица со 2 февраля при регистрации могут выбирать способ тестирования – ПЦР или на антигены.
ПЦР
Ответ придет через 24 часа с момента доставки образца в лабораторию. На основе положительного ПЦР человек получает европейский ковид-сертификат.
Быстрый тест на антигены
Результат теста приходит через два часа. Если получен положительный тест, надо в течение 48 часов сдать ПЦР тест, иначе не будет выдан ковид-сертификат.
На территории пункта тестирования надо находиться в респираторе или медицинской маске.
Приехавшим сдавать тесты на антигены надо следить за указателями.
Важно также выполнять указания работников пункта.
Кроме того, надо предъявить удостоверение личности и подтверждение регистрации.
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