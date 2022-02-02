В вильнюсском пункте тестирования – перемены: что надо знать желающим сдать тесты

На странице организации в Facebook сообщается, что определенные группы людей могут сдать быстрый тест на антигены на ул. В.Герулайчё, 1. Люди должны приходить пешком.

Сообщается, кто сможет регистрироваться на этот тест:

люди с симптомами на COVID-19;

жители, которые дома делали быстрый тест и получили положительный результат;

работники медучреждений и домов социальной опеки после контакта, если у них нет возможности провериться на работе;

лица, которым рекомендуют провериться после исследования поверхностей в школьном учреждении.

Эти лица со 2 февраля при регистрации могут выбирать способ тестирования – ПЦР или на антигены.

ПЦР

Ответ придет через 24 часа с момента доставки образца в лабораторию. На основе положительного ПЦР человек получает европейский ковид-сертификат.

Быстрый тест на антигены

Результат теста приходит через два часа. Если получен положительный тест, надо в течение 48 часов сдать ПЦР тест, иначе не будет выдан ковид-сертификат.

На территории пункта тестирования надо находиться в респираторе или медицинской маске.

Приехавшим сдавать тесты на антигены надо следить за указателями.

Vilniaus testavimo punkto žemėlapis © Organizacijos nuotr.

Важно также выполнять указания работников пункта.

Кроме того, надо предъявить удостоверение личности и подтверждение регистрации.