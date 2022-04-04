Перевозку животных из военной зоны организовала служба Pifas. Перевоз поддержали Государственная продовольштвенно-ветеринарная служба, Вильнюсский муниципалитет, ПУ "Инициативы по созданию благополучных условий для животных".

"У нас сейчас живут 16 кошек и одна собака из Украины. Мы приняли их, ветеринары тщательно осмотрели животных. Несмотря на пережитое, их состояние хорошее, они едят и пьют", – сказала глава приюта Агне Жебене.



Перед тем как животным начнут искать новый дом, их поместят в карантин, чтобы пресечь возможное распространение опасных заболеваний. Как и во всем ЕС, основное опасение вызывает возможность распространения бешенства.

Не надо забывать, что эта болезнь опасна как для животных, так и для людей. В Литве уже три года не было случаев бешенства ни среди домашних, ни среди диких животных. Добиться этого помогла 20-летняя последовательная работа и миллионные инвестиции в вакцинацию домашних и диких животных.