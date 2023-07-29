В вильнюсском почти 700-летнем храме прозвучит средневековая музыка, написанная 700 лет назад

Бесплатные концерты ансамбля Canto Fiorito состоятся 30 и 31 июля: солистка Рената Дубинскайте, баритон из Франции Марк Мойон. Музыканты - бразилец Родриго Кальвейра, аргентинец Роджжер Хелу.
Термин арс нова (аrs nova) впервые был использован 1323 лет назад в двух трактатах о музыке, как раз в том году, когда о Вильнюсе впервые упоминалось в письменном источнике.
Величайший композитор итальянского арс нова - Франческо Ландини, второй композитор, творивший в то же время - Гийом де Машо. Их музыку и исполнят в Вильнюсе.
Ансамбль Canto Fiorito посготовил не одну программу – в Вильнюсе можно будет услышать музыку времен Витаутаса Великого, а также службу по случаю коронации Миндаугаса в Вильнюсском кафедральном соборе.
Концерты состоятся 30 июля в 19 часов и 31 июля в 19 часов.