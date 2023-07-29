29 июля 2023 г. 08:20

В вильнюсском почти 700-летнем храме прозвучит средневековая музыка, написанная 700 лет назад

 
ru.DELFI.lt
R. Dubinskaitė
R. Dubinskaitė
ФОТО: Agnė Gintalaitė

Празднующий 700-летие Вильнюс получит еще один подарок: в вильнюсском почти 700-летнем католическом храме Св. Николая прозвучит написанная 700 лет назад средневековая музыка в стиле ars nova. Она объединит исполнителей старинной музыки из Литвы, Франции, Аргентины и Бразилии.

Бесплатные концерты ансамбля Canto Fiorito состоятся 30 и 31 июля: солистка Рената Дубинскайте, баритон из Франции Марк Мойон. Музыканты - бразилец Родриго Кальвейра, аргентинец Роджжер Хелу.

Термин арс нова (аrs nova) впервые был использован 1323 лет назад в двух трактатах о музыке, как раз в том году, когда о Вильнюсе впервые упоминалось в письменном источнике.

Величайший композитор итальянского арс нова - Франческо Ландини, второй композитор, творивший в то же время - Гийом де Машо. Их музыку и исполнят в Вильнюсе.

Ансамбль Canto Fiorito посготовил не одну программу – в Вильнюсе можно будет услышать музыку времен Витаутаса Великого, а также службу по случаю коронации Миндаугаса в Вильнюсском кафедральном соборе.

Концерты состоятся 30 июля в 19 часов и 31 июля в 19 часов.

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