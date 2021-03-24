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На прошлой неделе в Салтонишкском пешеходном переходе в столице Литвы нарисованный художниками Каролиной Римкуте и Линасом Салачкой радужный флаг был закрашен цветами литовского триколора. На этой неделе история продолжилась. Авторы радужного флага нарисовали символ солидарности общины ЛГБТ.
Požeminė perėja Vilniuje
Požeminė perėja Vilniuje
© Asmeninio albumo nuotr.

"Очень жаль, но наши печальные прогнозы, высказанные после того как появился литовский флаг, подтвердились, каждый день литовский триколор обновляют, не оставляя места для других, и распространяя ненависть. Мы хотим выразить солидарность с ЛГБТ и с другими художниками, которых лишают этого творческого пространства", – сказали деятели искусства.

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"Во вторник разные граффити были закрашены в 4 раз. Такое вмешательство, закрашивание – даже дежурства у стены и попытки заставить замолчать всех уличных художников, даже тех, чьи работы не связаны с темой прав человека - недопустимо. Мы считаем, что эти действия прекрасно иллюстрируют нерациональную паранойю гомофобов и поиск врагов везде. Из истории мы все знаем, к чему приводит ксенофобия, прикрытая патриотизмом.

Мало того, что стену агрессивно перекрашивают, рисунки на триколоре хочешь-не хочешь становятся политизированными. Мы подумали, хорошо, это новый контекстный фон, который надо учесть. Радуга ЛГБТ и весть, призывающая к толерантности, затем граффити других людей, а вслед за ними – триколор, который используют гомофобы, граффити на нем, затем снова триколор и т.д. Это попытка заставить замолчать. Но стена - для всех. А тут продолжается требование молчать и неуважительный захват стены, символику страны используют для разжигания розни. Мы визуально показали, что все это напоминает", – сказали деятели искусства.

Они изобразили известный символ ЛГБТ и движения в поддержку прав человека в их отношении. Направленный вниз розовый треугольник нацисты заставляли носить членов общины ЛГБТ в лагерях.

"Но мы изобразили этот треугольник в перевернутом виде – чтобы он из знака позора стал символом сопротивления гомофобам", – сказали авторы идеи.

Они обратились ко всем, кто выразил протест против оккупации стены и попытку заставить людей замолчать. "Мы видим и слышим вас! То, что нас каждый день закрашивают, означает, что нас видят! Стена для всех", – подытожили они свое выступление.

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