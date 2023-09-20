В вильнюсском общественном транспорте не останется бумажных талончиков

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
С середины 2024 года в вильнюсском общественном транспорте планируют отказаться от использования бумажных талончиков. Их заменят электронными, которые можно будет купить в специальных компостерах, установленных в автобусах и троллейбусах, пишет madeinvilnius.lt.

Муниципалитет сообщает, что этот вопрос горсовет обсудит 20 сентября. Планируют принять поправки, которые позволят в общественном транспорте покупать билеты с помощью бесконтактных банковских карт.

"Если горсовет одобрит это решение, то со второй половины 2024 года бумажных талончиков, которые продают водители общественного транспорта, не останется. Вместо них в специальном компостере можно будет купить э-билет на 60 минут (цена – 0,9 евро)", – сообщает муниципалитет.

Кроме того, будут упразднены непопулярные виды билетов, действующие определенный срок: с 8 января не останется билетов на 5, 10, 180 и 270 дней.

Цены на билеты, виды скидок не будут меняться. По-прежнему будут действовать билеты, совмещенные со стоянками "Паркуйся и езжай", билеты для учеников начальных классов и др.

По данным муниципалитета, благодаря этим переменам пассажирам будет легче выбрать подходящий билет и заплатить за него. Надеются также, что это снизит нагрузку на водителей и административное бремя перевозчиков.

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