В вильнюсском общественном транспорте не останется бумажных талончиков

Муниципалитет сообщает, что этот вопрос горсовет обсудит 20 сентября. Планируют принять поправки, которые позволят в общественном транспорте покупать билеты с помощью бесконтактных банковских карт.

"Если горсовет одобрит это решение, то со второй половины 2024 года бумажных талончиков, которые продают водители общественного транспорта, не останется. Вместо них в специальном компостере можно будет купить э-билет на 60 минут (цена – 0,9 евро)", – сообщает муниципалитет.

Кроме того, будут упразднены непопулярные виды билетов, действующие определенный срок: с 8 января не останется билетов на 5, 10, 180 и 270 дней.

Цены на билеты, виды скидок не будут меняться. По-прежнему будут действовать билеты, совмещенные со стоянками "Паркуйся и езжай", билеты для учеников начальных классов и др.