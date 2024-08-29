В вильнюсском общественном транспорте начинает действовать система безналичного расчета

Все, что надо сделать пассажиру – один раз прикоснуться банковской картой к терминалу. На экране появится информация об успешном завершении операции, также будет слышен звуковой сигнал. За один раз одной картой можно купить лишь один билет. Если время действия билета истекло, можно приложить карту и снова купить билет – он будет действовать 60 минут. С таким билетом можно продолжать поездку и в другом транспортном средстве. Если приложить карту к терминалу, вы увидите, сколько еще действует билет.