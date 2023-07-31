В вильнюсском общественном транспорте кнопка "стоп" работать не будет

В Каунасе автобусы и троллейбусы будут останавливаться на остановках только тогда, когда будут желающие выйти пассажиры.

Представитель столичной компании "Услуги сообщения" Грета Василяускайте сказала, что в Вильнюсе менять действующий порядок пока не собираются, тем более, что не во всех транспортных средствах Вильнюса есть такие технические возможности.

"Такое изменение только внесет больше хаоса", – считает Василяускайте.

По ее словам, если активировать кнопку "стоп" надо менять и расписания.

"Чтобы такая система себя оправдала, транспорт должен курсировать чаще. Например, сейчас в Вильнюсе есть такие маршруты, на которых автобусы ходят всего несколько раз в час. Поэтому у пассажиров будут неудобства, если они не будут знать, когда приедет автобус", – сказала представитель компании.

Она напомнила, что в столице есть несколько остановок, на которых общественный транспорт останавливается по желанию пассажиров, но это касается удаленных от центра места, где немного пассажиров.