31 июля 2023 г. 09:34

В вильнюсском общественном транспорте кнопка "стоп" работать не будет

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Saulius Žiūra

С августа 2023 года в каунасском общественном транспорте активируют кнопки "стоп", другие крупные города Литвы этому примеру следовать не собираются, пишет madeinvilnius.lt.

В Каунасе автобусы и троллейбусы будут останавливаться на остановках только тогда, когда будут желающие выйти пассажиры.

Представитель столичной компании "Услуги сообщения" Грета Василяускайте сказала, что в Вильнюсе менять действующий порядок пока не собираются, тем более, что не во всех транспортных средствах Вильнюса есть такие технические возможности.

"Такое изменение только внесет больше хаоса", – считает Василяускайте.

По ее словам, если активировать кнопку "стоп" надо менять и расписания.

"Чтобы такая система себя оправдала, транспорт должен курсировать чаще. Например, сейчас в Вильнюсе есть такие маршруты, на которых автобусы ходят всего несколько раз в час. Поэтому у пассажиров будут неудобства, если они не будут знать, когда приедет автобус", – сказала представитель компании.

Она напомнила, что в столице есть несколько остановок, на которых общественный транспорт останавливается по желанию пассажиров, но это касается удаленных от центра места, где немного пассажиров.

В Каунасе для большего комфорта пассажиров меняют порядок. Отныне, если пассажир хочет выйти, он должен нажать кнопку "стоп".

Водитель будет останавливаться только после активации кнопки "стоп", если пассажир будет стоять у двери.

Кроме того, транспорт будет останавливаться, если на остановках будут ждать пассажиры.

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