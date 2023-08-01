В вильнюсском общественном транспорте часть билетов с августа не действует

Сообщается, что старые билеты обменять у водителя на новые нельзя. Пассажиры, у которых сохранились билеты старого образца, могут бесплатно обменять их на новые в центрах обслуживания клиентов до 31 декабря 2023 г.
"В общественном транспорте будут действовать только билеты нового образца с QR-кодом, этот код надо активировать на новом компостере. Билеты старого и нового образца, прокомпостированные старым компостером, будут недействительными.
Бумажный билет, прокомпостированный старым компостером, как и прежде будет действовать только в одном транспортном средстве, если ехать до конечной остановки маршрута. Такой билет не даст пассажиру права на то, чтобы пересесть в другой транспорт и следовать дальше", – сообщает компания "Услуги сообщения".