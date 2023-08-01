01 августа 2023 г. 10:41

В вильнюсском общественном транспорте часть билетов с августа не действует

 
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Vilniaus viešajame transporte įjungiama nauja e. bilieto sistema
Vilniaus viešajame transporte įjungiama nauja e. bilieto sistema
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė
С 1 августа в вильнюсском общественном транспорте не действуют бумажные билеты старого образца, сообщает муниципальная компания "Услуги сообщения".

Сообщается, что старые билеты обменять у водителя на новые нельзя. Пассажиры, у которых сохранились билеты старого образца, могут бесплатно обменять их на новые в центрах обслуживания клиентов до 31 декабря 2023 г.

"В общественном транспорте будут действовать только билеты нового образца с QR-кодом, этот код надо активировать на новом компостере. Билеты старого и нового образца, прокомпостированные старым компостером, будут недействительными.

Бумажный билет, прокомпостированный старым компостером, как и прежде будет действовать только в одном транспортном средстве, если ехать до конечной остановки маршрута. Такой билет не даст пассажиру права на то, чтобы пересесть в другой транспорт и следовать дальше", – сообщает компания "Услуги сообщения".

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