В Вильнюсском кафедральном соборе можно увидеть нетрадиционный рождественский вертеп

В рождественское утро в Кафедральном соборе можно увидеть совершенно белый вертеп, который, по словам флориста Эдгараса Вегиса, был создан из 200 м белой ткани. Материя спускается с высоты 10 м. С помощью белой ткани создан символ чистоты и роскоши.

"Это своеобразная стерильность, ведь Иисус находится на сверкающей стерильной сцене, здесь есть лишь скульптура Иисуса, Мария с Иосифом остаются в тени, их невидно, поток света направлен на самого Иисуса. Идея была такова - предоставить сцену христианскому Богу-Искупителю, до этого на сцене выступали политики, инфлюэнсеры, другие люди, которых слушают. Хотелось предоставить сцену тому христианскому Богу, рождение которого празднуем. Некоторым эта сцена может напомнить больницу, это тоже идея - ведь сейчас дети рождаются не в хлеву, а в больницах.