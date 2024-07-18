В вильнюсском Дворце спорта появится мемориал в память о евреях

Рабочая группа предложила на месте Старого еврейского кладбища и в нынешнем Дворце спорта основать мемориал, посвященный кладбищу и истории похороненных на нем евреев.
„В здании должны отдать память событиям, которые открыли путь к независимости Литвы, позволившей прекратить осквернение еврейского кладбища“, – сказано в документе.
Одно из таких событий – учредительный съезд Саюдиса в октября 1988 г., события 13 января 1991 г.
Рабочая группа предлагает не менее 75% мемориала посвятить еврейскому кладбищу, похороненным на нем людям и истории евреев в Вильнюсе.
Не больше 25% – политике осквернения кладбища в советское время, истории здания, его роли в движении за независимость Литвы.
Территория будет открыта для общества.
Вся территория – здание и кладбище – будет приведена в порядок с соблюдением уважения к памяти людей, погребенных на кладбище.
В состав рабочей группы входили директор Вильнюсского городского музея Раса Антанавичюте. драматург Марюс Ивашкявичюс, журналист Ритис Земкаускас, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, глава Департамента иностранных дел Комитета американских евреев Эндрю Бейкер и др.
Мемориал будет передан в ведение Литовского национального музея.
Конкурс на создание мемориала будет объявлен 1 февраля 2027 г.