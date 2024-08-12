В вильнюсском детском саду трехлетнюю девочку укусила гадюка – ребенок в реанимации

Мать девочки Диана сказала журналистам LRT, что пришла за ребенком и увидела, что нога у дочери распухла. Она сняла носок с ноги дочери и увидела две точки - след от укуса, из него сочилась лимфа.

Женщина сразу заподозрила, что это укус змеи и повезла дочь в больницу. Сообщается, что жизни девочки опасность не грозит.

Это не первый случай укуса змеи этим летом. В начале июля в больницу, по словам представителя Детской больницы Виолеты Раджювенене, к ним привозили троих детей, укушенных змеями. На данный момент зафиксированы 6 подобных случаев. В прошлом году не было ни одного.