В вильнюсском детском саду детей пугали и не давали им есть

В публикации сообщается, что дети, которые начали посещать Žvangutis осенью прошлого года, стали агрессивными, возвращались домой голодными, стали плакать по ночам, у них появились проблемы с походом в туалет.

Возраст детей, о которых идет речь - 2 года, многие из них впервые начали посещать детский сад. Родители малышей рассказали о том, что детям снятся кошмары, а дома у детей появились проблемы с питанием.

На сайте lrt.lt сказано, что одна мама поговорила с другими родителями и выяснила, что и они тоже заметили перемены в поведении детей. Беспокойство вызвало то, что дети возвращались из сада голодными.

"Они так хватали еду, что, казалось, будто боятся, что ее отберут. Наша девочка вообще перестала есть и пить, а если ей предлагали еду - она начинала злиться", – рассказала мама.

Родители обратились в полицию.

Директор детского сада Žvangutis Рамуне Вежелите в комментарии сожалела, что так с детьми поступали педагоги.