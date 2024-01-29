В вильнюсском детском саду детей пугали и не давали им есть

В публикации сообщается, что дети, которые начали посещать Žvangutis осенью прошлого года, стали агрессивными, возвращались домой голодными, стали плакать по ночам, у них появились проблемы с походом в туалет.
Возраст детей, о которых идет речь - 2 года, многие из них впервые начали посещать детский сад. Родители малышей рассказали о том, что детям снятся кошмары, а дома у детей появились проблемы с питанием.
На сайте lrt.lt сказано, что одна мама поговорила с другими родителями и выяснила, что и они тоже заметили перемены в поведении детей. Беспокойство вызвало то, что дети возвращались из сада голодными.
"Они так хватали еду, что, казалось, будто боятся, что ее отберут. Наша девочка вообще перестала есть и пить, а если ей предлагали еду - она начинала злиться", – рассказала мама.
Родители обратились в полицию.
Директор детского сада Žvangutis Рамуне Вежелите в комментарии сожалела, что так с детьми поступали педагоги.
"С таким поведением нельзя мириться, его ничем нельзя оправдать. Поведение педагогов я оцениваю, как словесное насилие над детьми. Подозреваемых в насилии над детьми педагогов уволили два месяца назад: одну - сразу после встречи с родителями, двух других - их признали молчаливыми наблюдателями - уволили по собственному желанию", – писала Delfi директор.
По ее словам, группа родителей обратилась в администрацию детского сада 17 ноября.
"В тот же день, сразу после беседы с родителями, мы говорили с работниками детского сада. На следующий день состоялась общая встреча с родителями и работниками детского сада, участвовали члены Комиссии по благосостоянию детей, мы ознакомились с фактами словесного насилия над детьми (один педагог громко угрожал детям, оскорблял их, а два других работника наблюдали – молчали и никак на это не реагировали). Мы обратились за консультацией к психологам, информировали муниципалитет, Службу по правам детей и полицию", – сказала Вежелите.
После инцидента в группе осталось 10 детей, семерых детей из сада забрали.
Директор детсада заверила, что это был единичный случай.