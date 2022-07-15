В вильнюсском беби-боксе оставлен 2-3-дневный младенец

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В вильнюсском беби-боксе, на ул. Жолино, 14 июля рано утром, в 6 ч., был оставлен 2-3-дневный младенец женского пола.
Kūdikis
Kūdikis
© Shutterstock

Младенца передали в Вильнюсский дом для младенцев с расстройствами развития-центр помощи "Долина семьи".

Этим летом в беби-боксе на ул. Жолино уже был оставлен один младенец (в июне, тогда оставили 2-3-дневного мальчика).

Во всей Литве в беби-боксах в этом году оставили 6 младенцев.

Беби-боксы в Литве появились в ноябре 2009 года. Сейчас они есть в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Клайпеде, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Йонаве и Алитусе.

В беби-боксах можно безопасно оставить младенца. Его родителей не будут преследовать органы прахвоохраны и социальной опеки.

"Оставленного в беби-боксе младенца родители или один из них могут вернуть в течение трех месяцев", – сообщает Государственная служба по защите прав детей и опеки.

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