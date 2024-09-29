2024.09.29 14:49

В Вильнюсском аэропорту "приземлился" баллон-зонд с контрабандными сигаретами

 
Игрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В Вильнюсском аэропорту в субботу поздно вечером упал, как предполагают баллон-зонд с контрабандными сигаретами. В Литву баллоны с контрабандой часто запускают со стороны Беларуси.

Инцидент работе аэропорта не помешал, сообщил пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Об инциденте в фесйбуке рассказал депутат Дайнюс Гайжаускас.

В 23.45 ч. специалисты аэропорта информировали, что на территории аэропорта обнаружен упавший небольшой баллон-зонд с грузом.

О находке информировали охрану аэропорта, полицию и сотрудников антитеррористической группы „Арас“.

Упавший объект убрали с территории, его увезли для дальнейшего исследования.

По предварительным данным, груз состоял из контрабандных сигарет.

„В коробке были контрабандные сигареты, сотрудники „Араса“ проверили груз, взрывчатки в нем не были“, – сказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Баллоны-зонды обычно используют контрабандисты.

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