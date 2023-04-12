В Вильнюсском аэропорту планируются две новые галереи для посадки пассажиров

Для отбора партнеров по модернизации галерей и закупки будет объявлены международные государственные закупки. Заключение договора планируется до июля месяца, а работы по установлению новых телескопических галерей для посадки пассажиров будут завершены до начала 2025 года, говорится в сообщении аэропортов Литвы.

На данный момент в Вильнюсском аэропорту работают 5 галерей для посадки пассажиров (так называемые "рукава"). В течение трех лет галереи будут модернизированы, а в новом терминале будут устроены еще две новые галереи.

По словам руководителя Отдела по развитию технологий аэропортов Литвы Гедрюса Пауликайтиса, этап по модернизации аэропорта является необходимым, поскольку он позволит улучшить опыт пассажиров и расширить операционные возможности аэропорта.

"Данный проект по модернизации галерей – это большой шаг вперед, позволяющий обеспечить пассажирам комфорт и удобство в аэропорту. После постройки нового терминала для отбытия Вильнюсский аэропорт сможет обслуживать 7-8 млн. пассажиров в год, поэтому при обновлении и установки новых галерей мы инвестируем в улучшение впечатлений пассажиров, комфорт здесь работающих специалистов и возможности развития услуг авиакомпаний", - говорит Г. Пауликайтис.

На сегодняшний день общая длина галерей, используемых в Вильнюсском аэропорте, составляет от 23 до 27 метров, масса одной галереи составляет около 22 тон. Обслуживание галереи для посадки пассажиров в Вильнюсе обходится авиакомпании в 33 евро за один самолет.

Сможет работать еще 15 лет

Руководитель Отдела по развитию технологий аэропортов Литвы указывает, что галереи, используемые в аэропорте столицы, все еще выполняют свою функцию, однако с учетом продолжительности использования и износа их необходимо обновить.

Две галереи были начаты использоваться еще в 1998 году, остальные четыре – в 2008 году. И хотя благодаря хорошему обслуживанию галереи работают и отвечают самым главным требованиям, возникают дополнительные вызовы, например, рынок предоставляет ограниченный запас запчастей, ремонт таких галерей достаточно дорог и сложен, а также простои из-за ремонта становятся длиннее.

"Очень важно и то, что работы по модернизации увеличат цикл использования имеющихся галерей на 15 лет, таким образом будет обеспечен доступ к запчастям, более простое техническое обслуживание, снижение рисков появления неисправностей. К тому же при установки освещения LED и механических устройств нового поколения они будут требовать меньше электрических издержек, а увеличение энергетической эффективности при модернизации инфраструктуры аэропорта является одним из существенных критерий для нас", - о процессе рассказал Г. Пауликайтис.

Применение самых современных решений

Планируется, что уже летом поставщик начнет обновление технического оборудования актуально используемых телескопических галерей для посадки пассажиров, в том числе, шасси, внутреннее освещение, пульты управления, системы визуальной навигации для приближения самолетов и др. Кроме того, мы позаботимся о визуальном и эстетическом состоянии галерей, указывают в сообщении аэропортов.

"Основным приоритетам в аэропортах является безопасность, поэтому нам особенно актуально, что обновленные галереи еще лучше обеспечат безопасность. Будет установлено больше датчиков, защищающих самолет от повреждений, будут установлены дополнительные камеры, показывающие оператору обстановку галереи, нескользящие полы и т. д. Также будут установлены новые навигационные системы визуального приближения для самолета, которые способны работать в различных погодных условиях, например, даже в тумане или сильном дожде пилоты смогут видеть то, что отображается на экране", - технологические новшества, увеличивающие безопасность, перечисляет Г. Пауликайтис.

Проект галерей для посадки пассажиров также повысит операционные возможности Вильнюсского аэропорта. Это будет определяться не только увеличением парка галерей, но и разнообразием их типов – новые и обновленные галереи смогут обслуживать все более разнообразные типы самолетов.