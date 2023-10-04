В Вильнюсском аэропорту пассажиры по-прежнему стоят в очередях

Delfi писал об очередях в аэропорту 29 сентября. Божена Сосновская, которая летела из Вильнюса в Сплит в понедельник днем сказала, что приехала в аэропорт за три часа.
"Я часто путешествую, но никогда прежде так рано в аэропорт приезжать не приходилось, – сказала женщина. – Когда я увидела помещение главного зала, удивилась – был заблокирован даже вход, надо было проталкиваться через толпу, стояли огромные очереди. У меня был регистрируемый багаж, общее время ожидания с проверкой заняло 2:40 ч. Я спрашивала у работников, в чем дело, но внятный ответ не получила".
Божена приехала заранее, благодаря чему не пришлось переживать из-за очередей и длительного ожидания, она не боялась опоздать на рейс.
Похожую картину в аэропорту во вторник наблюдала и Раса Старкус.
"Очереди образуются, поскольку с 4 до 6 вылетает почти 10 самолетов. На этот раз не было толчеи, те, кто спешил, мог воспользоваться системой быстрого прохода контроля, а несколько недель назад даже там были очереди. Мы привыкли приезжать в аэропорт за час, сейчас надо за два. Конечно, можно следить за потоком рейсов – я думаю, около 8 ч. бывает спокойнее. Я не считаю, что это должно вызывать возмущение – у нас такой аэропорт, поток пассажиров растет, когда-нибудь, возможно, будет больше, с лучшим оборудованием. В других странах мы тоже иногда долго стоит, поэтому приезжаем заранее, а потом спокойно пьем кофе, завтракаем", - сказала Старкус.
Она поблагодарила работников аэропорта, но заметила: "Возможно, не хватает только работника, который помог бы людям, которые опаздывают на самолет. Такие работники есть во Франкфурте".
Пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас, комментируя ситуацию, сказал, что сейчас дела в Вильнюсском аэропорту идут на поправку.
"Это стало возможно благодаря дополнительным оперативным мерам. Мы видим, что в часы пик время ожидания заметно сокращается, жалоб поступает меньше, чем неделю назад. Но надо понять, что эти меры безопасности при проверки введены на неограниченное время, а вызовы у нас еще есть, поэтому приносим клиентам извинения за доставленные неудобства", – сказал Василяускас.
По его словам, приняты меры, связанные с коррекцией операций в терминале, информированием ожидающих, помощью.
Васиялускас заметил, что такие очереди в аэропорту формируются из-за ужесточения правил проверки, связанных с безопасностью.
"Благодарим пассажиров, которые услышали наш призыв и приезжают в аэропорт за два часа, берут все необходимые документы. Срок действия этой рекомендации неограничен. Приезжать раньше, чем за 2 часа также не рекомендуем – особенно пассажирам с регистрируемым багажом, ведь регистрация начинается за два часа до вылета.
Бывают случаи, когда регистрация начинается раньше, но это скорее исключение. О таких случаях пассажиров информируют заранее", – сказал он.