В Вильнюсском аэропорту пассажиры по-прежнему стоят в очередях

"Я часто путешествую, но никогда прежде так рано в аэропорт приезжать не приходилось, – сказала женщина. – Когда я увидела помещение главного зала, удивилась – был заблокирован даже вход, надо было проталкиваться через толпу, стояли огромные очереди. У меня был регистрируемый багаж, общее время ожидания с проверкой заняло 2:40 ч. Я спрашивала у работников, в чем дело, но внятный ответ не получила".

"Очереди образуются, поскольку с 4 до 6 вылетает почти 10 самолетов. На этот раз не было толчеи, те, кто спешил, мог воспользоваться системой быстрого прохода контроля, а несколько недель назад даже там были очереди. Мы привыкли приезжать в аэропорт за час, сейчас надо за два. Конечно, можно следить за потоком рейсов – я думаю, около 8 ч. бывает спокойнее. Я не считаю, что это должно вызывать возмущение – у нас такой аэропорт, поток пассажиров растет, когда-нибудь, возможно, будет больше, с лучшим оборудованием. В других странах мы тоже иногда долго стоит, поэтому приезжаем заранее, а потом спокойно пьем кофе, завтракаем", - сказала Старкус.