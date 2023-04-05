Яйцо было придумано главой отдела безопасности аэропорта Альгирдасом Вензлаускасом. Он сказал, что такая идея возникла, поскольку все чаще в ручной клади стали появляться запрещенные вещи, а с наступлением лета их количество вырастет. Для инсталляции были использованы оставленные пассажирами на контроле вещи. Так эти предметы "получили вторую жизнь".

"Когда собирается большое количество таких небольших и недорогих вещей, мы их утилизируем, в соответствии с установленным порядком. на этот раз возникла идея использовать их с пользой. Поскольку все эти вещи разноцветные, они подходят для украшения яйца, а оно привлекает внимание пассажиров и выполняет воспитательную миссию", – сказал Вензлаускас.

Это не первая инсталляция из запрещенных вещей. Три года назад под Рождество там была установлена елка, украшенная ножницами, зажигалками, ножами и гильзами. Эта идея привлекла внимание мировых СМИ.