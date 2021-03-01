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С понедельника в Вильнюсском аэропорту можно будет сдать платный тест на коронавирус.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Такие услуги пассажирам будет предоставлять компания медицинских лабораторий Rezus.lt, которая победила на конкурсе.

Платное тестирование будет проводиться во временных строениях, они оборудованы рядом с терминалом прибытия, автомобильной стоянкой.

Как говорится в сообщении Вильнюсского аэропорта, ожидается, что в апреле такие услуги начнут предоставлять и в Каунасском и Палангском аэропортах.

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