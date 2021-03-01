Такие услуги пассажирам будет предоставлять компания медицинских лабораторий Rezus.lt, которая победила на конкурсе.
Платное тестирование будет проводиться во временных строениях, они оборудованы рядом с терминалом прибытия, автомобильной стоянкой.
Как говорится в сообщении Вильнюсского аэропорта, ожидается, что в апреле такие услуги начнут предоставлять и в Каунасском и Палангском аэропортах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученый: ситуация в Литве снова ухудшается, одних жестких ограничений недостаточно (84)
Сокращения числа новых случаев коронавируса в Литве...
Ситуация с коронавирусом снова вызывает беспокойство: встает вопрос закрытия границ (74)
Ситуация с распространением коронавируса какое-то...
Таких трезвенников в Литве не было со времен Валанчюса: 18-летний может купить пистолет, а пиво - не может (1)
Я - юрист, мне всегда было интересно оценивать законы...
Экономист: из-за карантина растет риск расширения "тени", роста эмиграции и дефицита бюджета (13)
Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...
Декларация доходов жителей Литвы начнется 3 марта
В этом году декларация доходов жителей Литвы начнется...