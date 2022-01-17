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Полиция информировала, что в Вильнюсском аэропорту мужчина предъявил фальшивый результат теста на COVID-19.
В Вильнюсском аэропорту мужчина предъявил фальшивый результат теста на ковид
© Orijus Gasanovas

По предварительным данным, 16 января, в 17.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Родунос кяляс мужчина представил служащему аэропорта фальшивый результат ПЦР-теста.

Начато расследование.

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