Представитель родителей учеников этой школы Арунас Пенкайтис сказал, что два класса вернутся на удаленку.
"Включим план Б. В пятницу в нашей прогимназии провели тестирование учеников и работников сборочным методом. В нем участвовали 722 человека. В двух групповых тестах результат был положительный", – сообщил Пенкайтис.
По его словам, классы, в которых установили положительные тесты, получили дополнительное уведомление. Все люди из этих групп дополнительно сдадут ПЦР-тесты.
"Мы надеемся, что результаты поступят сегодня вечером (13 марта) или завтра утром. В худшем случае один или оба класса на несколько недель вернутся на удаленку", – сказал Пенкайтис.
По данным портала, школа работает с 22 февраля, первые две недели положительных тестов на ковид не фиксировалось.
В среду правительство Литвы разрешило вернуть детей в школы еще в 25 муниципалитетах.
По предварительным данным, вернуть учеников решено в 60 школ. Пока неизвестно, сколько школ вернет учеников с 15 марта.
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