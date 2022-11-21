В вильнюсской гостинице полиция задержала предпринимателя с молодой проституткой

Мужчина был осужден не только за приобретение и хранение наркотиков для своих нужд, но и за склонение девушки к употреблению наркотиков. Кроме того, выяснилось, что проститутка была несовершеннолетней.

Полиция вмешалась в отношения парочки, поскольку по номеру 112 позвонила подруга девушки и сообщила, что из переписки с ней поняла, что та против воли "заточена" в номере гостиницы, а незнакомый мужчина принуждает ее принять наркотики.

Этот телефонный звонок перевернул жизнь несовершеннолетней жрицы любви и предпринимателя – сначала их обоих привлекли к ответственности за незаконное хранение наркотиков, потом с несовершеннолетней это обвинение сняли, а предпринимателя обвинили в незаконном лишении свободы девушки. Но и эти обвинения потом с него сняли – коллегия судей Литовского апелляционного суда постановила, что насилия не было, девушка могла покинуть номер, когда хотела, а потом выдумывала разные небылицы, чтобы о ее приключениях не узнала семья и друзья.

Между тем, как оказалось, для предпринимателя это был не первый подобный эпизод. Перед этим его застали в номере гостиницы с подругой - оба они были под воздействием наркотиков. Тогда полицию вызвала мать девушки, которая после разговора с дочерью поняла, что та находится под воздействием наркотиков. В ходе первого расследования полиция также выяснила, что предприниматель Олегас И. выслал своим друзьям фото своей обнаженной подруги. Мужчину подозревали в распространении порнографии, однако он объяснил свои действия тем, что хотел похвастаться красотой своей девушки, а та была не против таких действий.

Работники гостиницы сказали, что Олегас И. - частый гость их гостиницы. Иногда он проживал в ней несколько дней, а иногда дольше. Что он делал в гостинице, ее работники не интересовались (у мужчины есть жилье в Вильнюсе), но не скрывали, что к нему в номер часто приходили женщины. Неслучайно в номере оказалась и несовершеннолетняя - он встретил ее в коридоре гостиницы.

Сначала она сходила к другому клиенту в этой гостинице, а потом в смс-сообщении написала Олегасу И., что предоставляет услуги за деньги. Он пригласил ее к себе.

Предприниматели предложил ей кокаин, но она отказалась его употреблять. После секса он вторично предложил ей кокаин – планировал провести в гостинице больше времени. Но тут ситуация изменилась, девушка после того как понюхала кокаин плохо себя почувствовала, ей казалось, что она не может встать...

О том, что происходило в номере, могут рассказать лишь предприниматель и девушка, но их рассказы очень разные. Девушка сказала, что познакомилась с Олегасом И. по интернету, несколько дней общалась с ним по телефону, а потом он пригласил ее в гостиницу – обещал ужин и денег. Второй раз она сказала, что познакомилась с ним около гостиницы, когда шла к другому мужчине... Вечером девушка оказалась в номере у предпринимателя и провела там почти сутки, покинув номер только после неожиданного визита полиции.

Полицейских вызвала подруга девушки, с которой она переписывалась – подруге показалось, что девушка в опасности, неизвестный мужчина насильно заставляет ее употреблять наркотики. Однако девушка сказала, что никто ее насильно в номере не держит, она вольна уйти, когда захочет. Она признала, что Олегас И. предлагал ей наркотики. Сначала она отказалась, а потом согласилась понюхать кокаина из любопытства.

"Но он очень сильно на меня подействовал, я не смогла уйти и осталась ночевать в номере", - сказала девушка.

Полицейские нашли в номере не только кокаин, но и бромазепам.

Позже девушка поменяла показания, стала уверять, что после принятия наркотиков Олегас И. не выпустил ее из номера.

"Он стал агрессивным, ударил кулаком по столу, сказал, что я должна остаться – я хотела уйти, но двери были заперты, я очень испугалась, он взял мой телефон, вынул сим-карту, – сказала девушка, правда, во время следующего допроса она сказала, что это была игра. – Тогда от страха я согласилась понюхать кокаин".

Позже, по ее словам Олегас И. ушел из номера.

"Я поняла, что могу уйти, поэтому пошла в душ, а когда вышла из душа - приехала полиция", – сказала девушка, заметив, что во время первого допроса лгала полицейским будто давно знает Олегаса И. из страха.

Однако показания девушки не были последовательными и не убедили судей, судьи решили, что девушку никто в номере насильно не удерживал. Когда приехала полиция Олегаса И. в номере не было, а сама девушка была в хорошем настроении и заявила, что у нее ни к кому нет претензий.

Кроме того, после проверки телефона девушки выяснилось, что ночью она общалась не только с мамой, но и с подругой и парнем, который хотел отвезти ее домой, но она сказала, что в его услугах не нуждается.

Адвокат Олегаса И. указал, что девушка сказала его клиенту, что ей 18, у предпринимателя не было вопросов, поскольку девушка казалась взрослой, он даже думал, что ей лет 30.

Эту информацию подтвердила и сама девушка. Правда, она сказала, что постом, поскольку не только нюхала кокаин, но и пила алкоголь, призналась ему, что ей нет 18 лет.

"Перед тем как употребить наркотики, я сказала Олегасу И., что будут проблемы, меня будут искать родители, - я несовершеннолетняя, но он не поверил, просил показать паспорт, но у меня паспорта с собой не было", – сказала пострадавшая.

"Мы обменялись контактами, потом переписывались, из содержания переписки стало ясно, что она предоставляет сексуальные услуги за деньги, она приехала в гостиницу с клиентом", – рассказал предприниматель, заметив, что девушка казалась ему взрослой.

"Я не знал, что она несовершеннолетняя", – сказал мужчина.

Он отрицал, что заставлял девушку употреблять наркотики, предположил, что она могла принести их от другого клиента. Но судьи отклонили такую версию – наркотики нашли в его номере, оба - и предприниматель и девушка их употребляли, кроме того, он писал девушке, что у него есть наркотики.

Судьи отметили, что, когда предприниматель предлагал ей наркотики, девушка сказала, ему, что она несовершеннолетняя, но он не поверил и даже просил показать паспорт.

Судьи отметили, что Олегасу И. назначено минимальное наказание - 3 года лишения свободы (максимальное - 10 лет), а для его смягчения нет юридических оснований.