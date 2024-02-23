В вильнюсских троллейбусах снова можно будет услышать музыку

В программе - электронная музыка литовских и украинских исполнителей (при сотрудничестве с Opium Club, Gallery 1986). Организаторы пригласили диджеев работать в парах, чтобы выразить единство и поддержку – участие примут украинцы Andyma и Plushka, литовцы Ugne Sync и Une, а также V и Vaiper Vitalijus.

первый маршрут 7-го троллейбуса с концертом начнется в Пашилайчай в 15:06.

второй - в Пашилайчай в 16:36.

третий в Пашилайчай в 18:08 и в 19:24 ч. вернется на том же троллейбусе назад в Пашилайчай.