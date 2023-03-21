aA
Весеннее тепло будит природу ото сна, в лесах уже появились перелески.
Vilniaus parkuose pražydo žibutės
Vilniaus parkuose pražydo žibutės
© ELTA / Julius Kalinskas

Первая перелеска распустилась еще 5 января, но это было исключением.

Пора цветения этих вестников весны начинается сейчас, в лесах появляется все больше этих красивых синих цветов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Минфин Литвы представил налоговую реформу, увеличатся налоги для самозанятых

После долгого молчания министр финансов Литвы...

Эфир Delfi: главная сенсация выборов - знакомимся новым мэром, и как война изменила оборону Литвы?

Впервые почти за 30 лет мэром Вильнюсского района стал...

Премьер Литвы встретилась с Вселенским патриархом Варфоломеем - подписано соглашение

Премьер-министр Ингрида Шимоните во вторник...

Синоптик: будет тепло, но есть и плохие новости

Согласно предварительному прогнозу, в Литву должно...

Цены на бензоколонках меняются: водители дизельных автомобилей смогут вздохнуть свободнее

С начала войны в Украине дизельное топливо в Литве...