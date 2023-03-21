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Весеннее тепло будит природу ото сна, в лесах уже появились перелески.
Первая перелеска распустилась еще 5 января, но это было исключением.
Пора цветения этих вестников весны начинается сейчас, в лесах появляется все больше этих красивых синих цветов.
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