В вильнюсских общественных туалетах неизвестные воруют крышки унитазов

Несмотря на то, что злоумышленников предостаточно, Вильнюсский муниципалитет не намерен сдаваться. Поймать нарушителей порядка сложно, но порядок поддерживать надо.

"В общественных туалетах, которые принадлежат Вильнюсскому муниципалитету асоциальные люди и злоумышленники не склонны поддерживать порядок, они нередко рисуют граффити на стенах. В общественных туалетах целый день работают уборщицы, они следят за чистотой и порядком. В автоматизированных туалетах нет дежурных, эти туалеты убирают раз каждый день", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Муниципалитет уже сообщал, что намерен расширить сеть общественных туалетов. Они появятся там, где бывает больше всего туристов.

"Мы планируем расширять сеть автоматизированных туалетов, особенно в центральной части города, где в них нуждаются больше всего из-за значительного числа туристов. Туалеты также оборудуют на I и II пляжах в Валакупяй, в парке Вингис и в сквере на ул. Кинту", – planais dalijasi сказал Грубинскас.