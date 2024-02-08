В вильнюсских общественных туалетах неизвестные воруют крышки унитазов

 
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Tualetas
Tualetas
ФОТО: Shutterstock

В последнее время в СМИ много пишут о столичных общественных туалетах. В ближайшее время обещают увеличить их количество, однако сейчас сталкиваются с разными проблемами, например, неизвестные рисуют на стенах граффити и крадут крышки с унитазов, пишет портал Made in Vilnius.

Несмотря на то, что злоумышленников предостаточно, Вильнюсский муниципалитет не намерен сдаваться. Поймать нарушителей порядка сложно, но порядок поддерживать надо.

"В общественных туалетах, которые принадлежат Вильнюсскому муниципалитету асоциальные люди и злоумышленники не склонны поддерживать порядок, они нередко рисуют граффити на стенах. В общественных туалетах целый день работают уборщицы, они следят за чистотой и порядком. В автоматизированных туалетах нет дежурных, эти туалеты убирают раз каждый день", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Муниципалитет уже сообщал, что намерен расширить сеть общественных туалетов. Они появятся там, где бывает больше всего туристов.

"Мы планируем расширять сеть автоматизированных туалетов, особенно в центральной части города, где в них нуждаются больше всего из-за значительного числа туристов. Туалеты также оборудуют на I и II пляжах в Валакупяй, в парке Вингис и в сквере на ул. Кинту", – planais dalijasi сказал Грубинскас.

Что ждет старые туалеты? Сейчас в городе есть 16 общественных туалетов. Часть из них муниципалитет будет ремонтировать, а некоторые заметит автоматизированными.

"Ремонтировать планируем на ул. Вокечу, на площади В.Кудирки, на Лукишкской площади и некоторые другие. Часть общественных туалетов заменим автоматизированными (например, на ул. Памянкальнё, Полоцко)", – комментировал представитель муниципалитета.

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