В вильнюсских многоквартирных домах массово меняют лифты

Активность жителей показывает, что они жаждут перемен.
„Интерес вильнюсцев к новым лифтам за год вырос в два раза. Если в прошлом году в домах Mano BŪSTAS установили 24 новых лифта, то в этом до конца года установят 49. Мы прогнозируем, что в 2025 году установим 100 новых лифтов. Если такие темпы сохранятся в будущем, через 5 лет большая часть лифтов в домах будет новая“, – сказала представитель компании Mano BŪSTAS Каролина Мастейките.
Еще 5-10 лет назад в Вильнюсе устанавливали по несколько или больше 10 новых лифтов в год. Сейчас приближаются к перелому, когда спрос может превысить предложение.
„Все клиенты, которым мы помогли поменять лифты, рады новшеству. Им больше не надо бояться, что они вернутся домой, а лифт не работает“, – сказала Мастейките.
По ее словам, жители стали обращаться с просьбой заменить лифты, поскольку ремонт старых стоит недешево - от 1500 до 10 000 евро, кроме того, при замене они могут пользоваться скидками.
„Ремонт старых лифтов стоит дорого, а ремонтируют только конкретные неполадки, это не защищает от дальнейших поломок. Поэтому и после ремонта старые лифты ломаются. Непривлекательна и полная модернизация лифта, она стоит столько, сколько 70% нового лифта. Поэтому экономически выгоднее поменять лифт, а не модернизировать старый“, – сказала Мастейките.
Несмотря на то, что вырос спрос на установку новых лифтов, общая ситуация пока не радует. Около 65% лифтов старые, установлены в год постройки домов.
По словам Мастейките, больше всего старых лифтов остается в микрорайонах Лаздинай, Жирмунай, Каролинишкес и Виршулишкес.
„Срок эксплуатации лифтов 25 лет, сейчас многие лифты уже отработали в два раза больше. Естественно, что они технически и морально устарели, но благодаря уходу и ремонтам все еще работают. Но только вопрос времени, когда они выйдут из строя окончательно“, – сказала она.