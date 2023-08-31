В вильнюсских детских садах отказываются от обязательного тихого часа для всех детей

"Речь идет о развитии личностей в детских садах, а воспитание детей мы по-прежнему пытаемся обосновать своим личным опытом. Все дети разные не только в том, как они схватывают материал, но и в том, в каком отдыхе нуждаются.
С нового учебного года детские сады столицы предложат детям, которые не спят днем, другие виды деятельности", – сказала вице-мэр Вильнюса Дональда Мейжелите, заметив, что для внедрения новшества потребуется время.
Была создана инициативная группа, которая работает над этим проектом.
По словам члена этой инициативной группы Урте Жукаускайте-Забуке, муниципалитет активно отреагировал на проблему и одним из первых стал ее решать.
"До сих пор каждая семья сама решала эту проблему, а сейчас в Вильнюсе появятся системные решения, о которых мы пытались говорить", – сказала Жукаускайте-Забуке.
В документе, переданном вильнюсским детским садам сказано, что глава учреждения с членами общины (воспитателями, родителями) договорятся об организации такого отдыха с учетом возможностей учреждения (финансовых, человеческих и наличия помещений). Форма отдыха должна отвечать потребностям детей определенного возраста.
Рекомендуют индивидуальные, а не групповые виды деятельности, они должны меняться. Если нет возможности для организации индивидуальных видов деятельности, тогда они могут быть групповыми в отдельном помещении.