В вильнюсских детских садах отказываются от обязательного тихого часа для всех детей

"Речь идет о развитии личностей в детских садах, а воспитание детей мы по-прежнему пытаемся обосновать своим личным опытом. Все дети разные не только в том, как они схватывают материал, но и в том, в каком отдыхе нуждаются.

С нового учебного года детские сады столицы предложат детям, которые не спят днем, другие виды деятельности", – сказала вице-мэр Вильнюса Дональда Мейжелите, заметив, что для внедрения новшества потребуется время.

Была создана инициативная группа, которая работает над этим проектом.

По словам члена этой инициативной группы Урте Жукаускайте-Забуке, муниципалитет активно отреагировал на проблему и одним из первых стал ее решать.

"До сих пор каждая семья сама решала эту проблему, а сейчас в Вильнюсе появятся системные решения, о которых мы пытались говорить", – сказала Жукаускайте-Забуке.