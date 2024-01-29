В вильнюсские общественные туалеты иногда не только страшно, но даже невозможно зайти

Договоры с компаниями, отвечающими за общественные туалеты на ул. Барборос Радвилайтес, на площади В.Кудирки и на Лукишкской площади, заканчиваются в апреле 2024 года. Однако вряд ли что-то изменится к лучшему. В печальном состоянии они уже не меньше 10 лет.
Со стен туалетов отваливается плитка, двери недействующих кабинок закрыты с помощью черенков щеток, краны в умывальниках поломаны.
Муниципалитет отмечает, что оборудование туалетов в Старом городе - очень хлопотное дело, слишком много ограничений действует.
"Если вы попытаетесь сказать, что визитная карточка города - башня Гедиминаса, Кафедральный собор или что-то еще, я не соглашусь с этим.
Я не согласна, что это аэропорт или железнодорожный вокзал. Визитная карточка - туалеты. Заходишь в них - и вся страна как на ладони", – убеждена экскурсовод Аушрине.
Вильнюсцы три года назад создали в социальной сети группу, в которой делятся фотографиями и информацией об общественных туалетах в столице. Люди обмениваются мнениями, на тему, что делать, чтобы ситуация изменилась к лучшему.
Люди рассказывают о туалете на ул. Барборос Радвилайтес, около Великокняжеского дворца.
"Самый основной – будка у Кафедральной площади. Вы скажите, нормально. Да, бывают и похуже. Надо признать, с запахами все в порядке, даже бумага там обычно бывает. Но это не визитная карточка, а позор города.
Ступеньки поломаны, унитазы времен царя Гороха, еле живые аппараты для сушки рук.
С одной стороны – ничего необычного, ведь туалеты у нас появились 100 лет назад - будки с сердечками, до этого справляли нужду, где ни попади. Может ста лет мало для формирования навыков гигиены?
Но если нам все равно, надо делать для туристов.
И еще, в туалете на Кафедральной площади заплатить можно только наличными. Сколько людей носит наличку? Что делать, если наличных нет, – ходить в кусты? Так посадите рядом лопухи.
Наконец, вместо 30 центов берите евро, но сделайте нормальный туалет, заплатим!
Искренне сочувствую работникам кафе и ресторанов Старого города, поскольку за 30 лет у нас так и не появились общественные туалеты", – пишут члены группы.
В столице на сегодняшний день насчитывается 16 общественных туалетов, но не всеми удастся воспользоваться – за услуги можно заплатить только наличными.
Представитель отдела коммунального хозяйства столицы Юдита Науцкувене обещала, что в туалетах можно будет расплатиться картой, но до сих пор эта система не внедрена.
Не спешат с этим и потому, что обслуживание туалетов стоит недешево: по 25 000 евро в месяц, а собирают всего 3000 евро.
Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что с компаниями Ecoservice и BSS grupė, администрирующими общественные туалеты, договор был заключен в апреле 2022 года на 12 месяцев с возможностью продления на 12 месяцев (два раза).
В апреле этого года срок действия договора истекает.
Туалеты на Лукишкской площади и на ул. Барборос Радвилайтес администрирует Ecoservice, а на площади В.Кудирки – BSS grupė.
За услуги компаний рассчитываются по установленным в договоре расценкам. Сумма снижается на столько, сколько удается заработать.
Цену установил муниципалитет, поэтому сами компании не могут ее повысить.
Муниципалитет хотел установить в городе автоматические общественные туалеты, но их проекты "застряли" в Департаменте культурного наследия. По действующим законам, строительство в Старом городе запрещено.