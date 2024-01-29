В вильнюсские общественные туалеты иногда не только страшно, но даже невозможно зайти

Вильнюсцы три года назад создали в социальной сети группу, в которой делятся фотографиями и информацией об общественных туалетах в столице. Люди обмениваются мнениями, на тему, что делать, чтобы ситуация изменилась к лучшему.

Я не согласна, что это аэропорт или железнодорожный вокзал. Визитная карточка - туалеты. Заходишь в них - и вся страна как на ладони", – убеждена экскурсовод Аушрине.

"Если вы попытаетесь сказать, что визитная карточка города - башня Гедиминаса , Кафедральный собор или что-то еще, я не соглашусь с этим.

Муниципалитет отмечает, что оборудование туалетов в Старом городе - очень хлопотное дело, слишком много ограничений действует.

Договоры с компаниями, отвечающими за общественные туалеты на ул. Барборос Радвилайтес, на площади В.Кудирки и на Лукишкской площади, заканчиваются в апреле 2024 года. Однако вряд ли что-то изменится к лучшему. В печальном состоянии они уже не меньше 10 лет.

Люди рассказывают о туалете на ул. Барборос Радвилайтес, около Великокняжеского дворца.

"Самый основной – будка у Кафедральной площади. Вы скажите, нормально. Да, бывают и похуже. Надо признать, с запахами все в порядке, даже бумага там обычно бывает. Но это не визитная карточка, а позор города.

Ступеньки поломаны, унитазы времен царя Гороха, еле живые аппараты для сушки рук.

С одной стороны – ничего необычного, ведь туалеты у нас появились 100 лет назад - будки с сердечками, до этого справляли нужду, где ни попади. Может ста лет мало для формирования навыков гигиены?

Но если нам все равно, надо делать для туристов.

И еще, в туалете на Кафедральной площади заплатить можно только наличными. Сколько людей носит наличку? Что делать, если наличных нет, – ходить в кусты? Так посадите рядом лопухи.

Наконец, вместо 30 центов берите евро, но сделайте нормальный туалет, заплатим!