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Вильнюс приглашает жителей старше 65 лет регистрироваться на вакцинацию вакциной Pfizer-BioNTech.
В Вильнюсе жители старше 65 лет могут регистрироваться на вакцинацию вакциной Pfizer
© DELFI / Andrius Ufartas

Регистрироваться можно в субботу и в воскресенье. Регистрация пожилых людей уже началась, сейчас предлагается больше 8000 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

На следующей неделе столица получит большую партию вакцины Pfizer-BioNTech - 14 000 доз. Вакцинация людей старше 65 лет начнется со вторника.

Сейчас жителям звонят и сообщают о возможности привиться этой вакциной. Зарегистрировать пожилых людей могут их родственники и соседи на сайте https://vakcina.vilnius.lt. Один человек может зарегистрировать неограниченное число людей, поэтому регистрировать могут члены общин, социальные работники и т.д.

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