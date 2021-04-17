В Вильнюсе жители старше 65 лет могут регистрироваться на вакцинацию вакциной Pfizer

Регистрироваться можно в субботу и в воскресенье. Регистрация пожилых людей уже началась, сейчас предлагается больше 8000 доз вакцины Pfizer-BioNTech.
На следующей неделе столица получит большую партию вакцины Pfizer-BioNTech - 14 000 доз. Вакцинация людей старше 65 лет начнется со вторника.
Сейчас жителям звонят и сообщают о возможности привиться этой вакциной. Зарегистрировать пожилых людей могут их родственники и соседи на сайте https://vakcina.vilnius.lt. Один человек может зарегистрировать неограниченное число людей, поэтому регистрировать могут члены общин, социальные работники и т.д.
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