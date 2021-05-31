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Вильнюсский муниципалитет сообщал, что 31 мая до 15 ч. в центре Litexpo имелось 400 доз вакцины Vaxzevria. Привиться могли все желающие, в том числе и жители, которые хотели быстрее получить вторую дозу. В скором времени свободных мест не осталось.
В Вильнюсе жители быстро разобрали 400 оставшихся доз Vaxzevria
© DELFI / Orestas Gurevičius

Об этом в фейсбуке сообщил советники мэра столицы Каролис Жукаускас. Он писал, что вакцина была предусмотрена для 12-классников, но использовали далеко не все дозы.

"Если первую дозу AstraZeneca (Vaxzevria) мы получили хотя бы 4 недели назад, и хотите ревакцинироваться сейчас – приезжайте в Litexpo НЕМЕДЛЕННО, надо успеть до 15:00 ч. Возьмите паспорт, очередь живая. Для учителей и выпускников приготовили 1000 доз, но использовали всего 600. Вакцину надо использовать до 15 ч., надо использовать все, чтобы она не пропала", – писал он.

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Вскоре Жукаускас сообщил, что всю вакцину разобрали.

"СТОП – коллеги сообщили, что все места разобраны, не стоит ехать. Спасибо за активность, вакцину не придется выливать", – писал он.

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