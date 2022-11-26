В Вильнюсе зажгли огни на главной рождественской елке

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Два карантинных года в Вильнюсе не проводили публичные мероприятия по случаю зажжения огней на елке, поэтому истосковавшиеся жители в этом году решили посетить это мероприятие. В городе собралось множество людей.
Перед зажжением огней на елке состоялся праздничный концерт с участием исполнителей Мерунаса, Jessica Shy и Аугусте Номбеко, Моники Линките, Видаса Барейкиса, Эугениюса Хребтоваса, Эрики Дженнингс, DJ Jovani, Мантаса Янкавичюса и др.
Концерт начался в 19 часов.
Напомним, что городская елка в этом году стоила 231 000 евро (в прошлом году елка стоила 89 000 евро).
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