В Вильнюсе зажгли огни на главной рождественской елке

Скопировать ссылку В Вильнюсе зажгли огни на главной рождественской елке

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Два карантинных года в Вильнюсе не проводили публичные мероприятия по случаю зажжения огней на елке, поэтому истосковавшиеся жители в этом году решили посетить это мероприятие. В городе собралось множество людей.