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Два карантинных года в Вильнюсе не проводили публичные мероприятия по случаю зажжения огней на елке, поэтому истосковавшиеся жители в этом году решили посетить это мероприятие. В городе собралось множество людей.
В Вильнюсе зажгли огни на главной рождественской елке
© DELFI / Orestas Gurevičius

Перед зажжением огней на елке состоялся праздничный концерт с участием исполнителей Мерунаса, Jessica Shy и Аугусте Номбеко, Моники Линките, Видаса Барейкиса, Эугениюса Хребтоваса, Эрики Дженнингс, DJ Jovani, Мантаса Янкавичюса и др.

Концерт начался в 19 часов.


Напомним, что городская елка в этом году стоила 231 000 евро (в прошлом году елка стоила 89 000 евро).

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