В Вильнюсе зажгли огни на главной рождественской елке

Хотя эпидемиологи просят избегать массовых собраний и беречь собственное здоровье и здоровье окружающих, жители столицы на такие просьбы махнули рукой - в субботу вечером группами стягивались к Кафедральной площади. Просьба наблюдать за зажжением елки на экранах телевизоров осталась не услышанной, а страх перед пандемией словно исчез.
Кажется, что на Кафедральной площади собрались не несколько десятков или несколько сотен человек, а тысячи. За час до того, как зажглась елка, их стало больше. Толпа не соблюдала дистанцию, многие не носили масок. Фотографии напоминают о временах до пандемии.
Посмотрите, какая рождественская елка в Вильнюсе в этом году:
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