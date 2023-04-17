В Вильнюсе заявки на компенсацию расходов на отопление рассмотрят до конца мая

"Мы надеемся, что все, что осталось, заявки, которые есть на сегодняшний день, рассмотрим до конца мая", – сказала LRT представитель Вильнюсского муниципалитета Ева Пабяржене.
"Сейчас рассматривают заявки, поступившие в ноябре. В ноябре уже было немного заявок, поэтому процесс пошел быстрее", – прибавила она.
По имеющимся данным, в этом году число просителей компенсаций в Литве выросло в два раза.
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