В Вильнюсе заявки на компенсацию расходов на отопление рассмотрят до конца мая

"Мы надеемся, что все, что осталось, заявки, которые есть на сегодняшний день, рассмотрим до конца мая", – сказала LRT представитель Вильнюсского муниципалитета Ева Пабяржене.

"Сейчас рассматривают заявки, поступившие в ноябре. В ноябре уже было немного заявок, поэтому процесс пошел быстрее", – прибавила она.

По имеющимся данным, в этом году число просителей компенсаций в Литве выросло в два раза.