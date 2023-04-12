В Вильнюсе завершается отопительный сезон, другие крупные города решение пока не приняли

При этом отопительный сезон в детских садах и медицинских учреждениях может продолжаться по мере необходимости, по усмотрению руководителей учреждений.

В этот отопительный сезон, когда в конце прошлого года значительно подорожал газ, для производства тепла в Вильнюсе вместе с биотопливом использовался мазут с низким содержанием серы, которое до 31 марта сжигалось Вильнюсскими тепловыми сетями. По словам представителей города, в результате этого шага счета за отопление были меньше, чем в прошлом отопительном сезоне.

По данным Вильнюсского городского самоуправления, в отопительный 2021-2022 гг. средняя температура воздуха была на 1,2-0,3 °C ниже, чем в 2021-2022 гг. Однако средняя цена на тепло в этом сезоне достигла 8,01 цт/кВтч без НДС и была на 6 проц. ниже, чем в прошлом году. Для сравнения, в 2021-2022 гг. средняя цена на тепло составляла 8,48 цт/кВтч без НДС.

58 проц. поставленного в этом году вильнюсцам тепла было произведено из биотоплива, 31 проц. – из мазута с низким содержанием серы, 10 проц. – из природного газа.

Жильцы, которые хотят отапливать дольше, могут продлить отопительный сезон, если на это согласится более половины совладельцев многоквартирного дома. О таком решении председатель дома или администратор многоквартирного дома должен сообщить Вильнюсским теплосетям.

В прошлом году отопительный сезон в Вильнюсе закончился 25 апреля.

Объявив во вторник об окончании отопительного сезона, Вильнюсское городское самоуправление также сообщило, что рассмотрело 77 проц. (80 тыс.) всех заявок на компенсации затрат на отопление. В настоящее время рассматриваются заявки, поданные 8-10 ноября 2022 г.

Каунас, Клайпеда и Шяуляй еще не приняли решение

После того как Вильнюс объявил о завершении отопительного сезона, три других крупных литовских города еще не приняли такого решения.

Представители Каунасского городского самоуправления сообщили, что решение об окончании отопительного сезона будет принято в ближайшее время.

В Клайпедском самоуправлении, со своей стороны, заверили, что, учитывая прогнозируемое похолодание в конце недели, планов по завершению отопительного сезона пока нет. По словам представителей города, погода отслеживается и оценивается ежедневно.

Шяуляйское городское самоуправление также подтвердило, что не будет отключать теплоснабжение для жителей на этой неделе, а решение об окончании сезона примет после выходных.

В прошлом году отопительный сезон в Каунасе закончился 25 апреля, в Клайпеде – 5 мая, яв Шяуляе 9-10 мая.